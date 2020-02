¿Por qué el ruido con la lengua de Shakira en el Super Bowl es tendencia? Uno de los protagonistas inesperados del show de medio tiempo del pasado Super Bowl fue una parte de la anatomía de Shakira, que ha puesto las redes a hervir. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La espectacular presentación del medio de tiempo en el Super Bowl a cargo de Shakira y Jennifer López se desarrolló sin ningún accidente de vestuario que lamentar, lo que no impidió que una parte de la anatomía de una de las estrellas se convierte en tema de conversación: la lengua de la colombiana, Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue el ruido con la lengua de Shakira en primer plano mirando a la cámara en medio de la canción “Hips don’t lie”. Las reacciones no se hicieron esperar y los chistes gráficos en las redes sociales convirtieron la etiqueta #shakiratongue en tendencia mundial en la plataforma de Twitter. Hay quien lo comparaba con el belido de una cabra o el graznar de un pavo. Suene como suene, el gesto tiene su explicación y hay que buscarlo en las raíces libanesas de la artista, que el domingo cumplió 43 años. “El sonido era similar a una expresión tradicional árabe de alegría y celebración llamada zaghrouta. También se interpretó como una referencia al mundialmente famoso carnaval de Barranquilla, que se celebra en la ciudad natal de Shakira en Colombia”, señaló el diario Washington Post. Con lengua o sin lengua, JLo y Shakira recibieron excelentes críticas por sus presentaciones y convirtieron #latinos en tendencia en Estados Unidos. Demi Lovato completó el trío de protagonistas latinas el evento deportivo con una aplaudida interpretación del himno nacional estadounidense. Image zoom Su lengua no es lo único de Shakira que ha dado de qué hablar. La intérprete de “Waka Waka” recibió fuertes críticas por su vestuario cuando ambas se presentaron a la rueda de prensa previa al evento deportivo. Advertisement

