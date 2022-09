Shakira da una lección al mundo con este mensaje de aliento en medio de su dolor Tras romper el silencio en su entrevista más esperada, la cantante está en boca de todos por este gesto en uno de los momentos más oscuros de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de dos meses en completo silencio y una persecución diaria por los paparazzi, finalmente Shakira rompió el silencio y habló de todo en una entrevista en exclusiva con la revista ELLE. En ella abrió su corazón y contestó sin tapujos cómo está. Sus afirmaciones han dado la vuelta al mundo por ser una prueba clara del dolor que está atravesando en este momento de su vida. Pero hubo algo más que llamó especialmente la atención y que hoy muchos resaltan. Un mensaje inspirador y muy motivador para aquellas personas que, como ella, tienen el corazón roto. Y también un comportamiento que nada tiene que ver con la actitud y actual exposición de su expareja, Gerard Piqué. Shakira Shakira | Credit: (Photo by James Devaney/GC Images) La razón por la que Shakira se ha hecho viral tras sus declaraciones no tiene nada que ver con que por fin hablara de lo sucedido, sino de algo más allá. Su mensaje de paz, de unión, de cero polémica y, sobre todo, aceptación de su parte más oscura, convenció. "Ahora solo espero que se cierre el agujero de mi pecho", expresó sin miedo a reconocer lo que siente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de dejar mal al futbolista y despotricar sobre él, su supuesto engaño y nuevo romance, Shakira recurrió al respeto y no echó más leña al fuego. Habló con el corazón, Una reacción que ha sido aplaudida de inmediato. Teniendo motivos para hablar, prefirió guardarse esa opinión y dejar en buen lugar al padre de sus hijos, a quien mencionó lo justo y necesario. Dejó claro que es momento de sanar, de superar y de llegar a acuerdos. El amor, en medio del dolor, ha sido el mensaje que Shakira ha querido divulgar por encima de todo lo demás. Pero sin esconder en ningún momento la gran herida que ahora le toca cerrar.

