¡Shakira le colmó la paciencia a Piqué! ¿Qué fue lo que pasó? Mientras Shak se toma su tiempo para arreglarse y salir a la alfombra roja con un look digno de una súper estrella, Piqué se impacienta. Shakira y Piqué pueden tener 10 años de diferencia en edad, pero cuando se trata de interactuar en pareja, no hay detalles que los diferencie de una pareja común y corriente. Los tortolitos llegaron a Nueva York esta semana para cumplir una serie de compromisos y eventos en los que la colombiana tenía que lucir cambios de look acorde con la ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Claro, para Piqué es tan fácil como cambiarse la corbata y salir de casa. Sin embargo, para la intérprete de canciones como "Chantaje", "Can't Remember to Forget You" y "Waka Waka" toma mucho más tiempo para arreglarse y salir a la alfombra roja con un look digno de una súper estrella. Para asistir a una gala en la que lucían más elegantes, uno de los looks que usó fue con el cabello lacio. El proceso para cambiar su cabello de rizado a liso duró más de dos horas, las que documentó la mamá de Shasha y Milán a través de sus redes sociales. "Ok, después de dos horas, este es el resultado final", dice Shakira entre risas grabando un video en el que aparece Piqué. "¿Qué tal? ¿Aprobado o no?", pregunta. Pero aún así, su pareja responde de la mejor manera "muy bien, mi amor, muy bien….". Aunque un poco impacientado termina: "¡Excelente! ¡Vamos!". No cabe duda de que mucho podríamos identificarnos con ellos. ¿O no?

