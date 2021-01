Close

Shakira lanza concurso para ¡viajar a Barcelona y conocerla! Shakira abre la posibilidad de reunirse en privado con sus fanáticos y al mismo tiempo realizar una buena acción ¿de qué se trata? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin recaudar fondos para la educación de los niños de su natal Colombia, a través de su fundación Pies Descalzos, Shakira ha lanzado un original concurso cuyo premio será un viaje para dos personas a Barcelona, España, donde vive la cantante. Además, los ganadores tendrán una cena con la intérprete de "Hips don't lie" y su pareja sentimental Gerard Piqué. Eso sí, dejó claro que dicho premio aplicará cuando termine la pandemia. RELACIONADO: Shakira realiza campaña muy especial para niños con cáncer "Podrías ganar un viaje para dos personas a Barcelona, cuando sea seguro viajar, para ir de tapas conmigo y Gerard Piqué", escribió Shakira es sus cuentas de Instagram y Twitter. "¡Todo para apoyar la educación de los niños en Colombia a través de nuestra fundación Pies descalzos". "Únete a Gerard y a mí para tapas en Barcelona", Shakira Image zoom Para lanzar la mencionada competencia, la compositora utilizó una imagen donde aparece portando un pequeño cartel que dice "únete a Gerard y a mí para tapas en Barcelona". La condición es ingresar a los enlaces que deja en sus post o bien directamente a https://www.omaze.com/products/shakira-gerard-pique-barcelona-tapas, que remitirán a la página oficial de la fundación; en la cual, para participar se debe realizar una donación que va de 10 hasta 100 dólares y que sumará de 100 a 2000 posibilidades de ganar, dependiendo de tu contribución. El premio incluye: -Una cita doble (o una cita doble de amigos) con Shakira y Gerard Piqué en Barcelona. -Conocer a Shakira y Gerard Piqué comiendo deliciosas tapas en uno de los restaurantes favoritos de la pareja en la ciudad. -Volar a Barcelona y alojarse en un hotel de cuatro estrellas (vuelo y hotel incluidos en el premio). Image zoom Credit: Omaze y Fundación Pies Descalzos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las caderas de Shakira no mienten, y nosotros tampoco. Van a poder disfrutar de una cita doble con una estrella del pop y su esposo, una estrella del mundo del fútbol, Gerard Piqué. Ustedes viajarán a Barcelona para poder disfrutar de una comida inolvidable en una ciudad mágica. Esta es una oportunidad única para poder conocer a esta pareja a nivel personal. Poder hablar de música, fútbol, sobre la vida y mucho más… Y ¿hablamos de la comida? Podrán disfrutar de una deliciosa cena en la Ciudad Condal", menciona la fundación en el anuncio oficia de dicho concurso. La competencia ya inició y se cerrará el próximo 5 de marzo. Los ganadores se darán a conocer, unos días después, el 17 de marzo.

