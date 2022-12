Shakira lanza comunicado urgente para aclarar una gran mentira: "Paren las especulaciones" La artista colombiana compartió un escrito para defender a su familia y, sobre todo, poner fin a falsos rumores sobre su vida personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Múltiples noticias corren por los medios sobre Shakira. Que si se ha ido a Miami, que si tiene nuevo novio, que si su encuentro en la corte con Gerard Piqué fue tenso... En medio de tanta información, la artista ha lanzado un comunicado de última hora para aclarar un punto concreto. Con el fin de que su familia no sufra, especialmente sus hijos, y puntualizar algo que se está diciendo y que es mentira, la colombiana ha roto el silencio para que, una vez por todas, se sepa la verdad. Era este sábado por la mañana, después de una semana agitada y un encuentro con su expareja en la corte, cuando se expresaba así. Shakira Shakira | Credit: Mezcalent "Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar", manifestó contundente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta manera, queda negado por su propia protagonista los rumores que la unían a su profesor de surf, con quien tomaba clases recientemente. La razón principal por la que ha dado este paso y ha decidido poner un parón a tanta especulación, son sus dos más grandes amores: Sasha y Milan. Un comunicado breve y conciso con el que zanja así el asunto.

