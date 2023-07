En medio de rumores de romance, Shakira y Jimmy Butler comparten un cómplice momento Emplearon sus redes para ilustrar un mismo momento que ambos vivieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sigue imparable por Londres. Cada aparición mediática suya es un despliegue de alegría, misterio y, sobre todo, modelos muy a la última. Con un look en tonalidades azul a juego con la lluvia de este viernes en la capital inglesa, la cantante se convertía en el centro de todos los objetivos. Era ella misma quien publicaba su llegada al evento deportivo. Justo un día antes, los tabloides británicos despertaban con la noticia de su cita con Jimmy Butler, a quien ha apoyado en sus partidos en Miami. Ambos acudían al mismo sitio, pero nunca fueron captados juntos. Cada uno salió por separado. Shakira y Jimmy Butler Shakira y Jimmy Butler | Credit: Shakira: (Photo by Karwai Tang/WireImage) Jimmy Butler: (Photo by Megan Briggs/Getty Images) Ahora vuelven a ser noticia por un gesto que une a ambos de manera muy especial y que demuestra que tienen mucho en común. Shakira mostraba su asistencia al campeonato de Wimbledon, donde acudía a ver al deportista Carlitos Alcaraz, quien se hacía con la victoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el jugador de los Miami Heat hacía lo propio. No estuvo presencialmente en el lugar, pero sí se hizo eco del triunfo del tenista en las redes con gritos de alegría y regocijo por el resultado. Shakira Shakira en Wimbledon | Credit: (Photo by Karwai Tang/WireImage) Tanto Shakira como Jimmy presumieron este momento separados, pero felices. En estos días una fuente aseguraba a la revista US Weekly que entre ellos había algo bonito. "Se han visto unas cuantas veces, pero todo es muy nuevo y es demasiado pronto para hablar de algo más serio... Jimmy hace sonreír a Shakira, y ella disfruta pasar tiempo con él", expresó dicha persona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En medio de rumores de romance, Shakira y Jimmy Butler comparten un cómplice momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.