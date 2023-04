Shakira y Jennifer López en la misma onda: de camiseta y pantalones holgados las divas brillan Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería shakira jennifer lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group (x2) Las superestrellas latinas pilladas en look casual haciendo sus labores domésticas: Shak buscando casa y JLO con la familia de Den Affleck, ¡aquí estás las fotos del día! Además: William Levy arrasa en España y Luis Miguel celebra su cumpleaños, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group La superestrella colombiana huye de la lluvia en Miami mientras visita mansiones en la zona. Según fuentes en Florida la cantante estaría dispuesta a desembolsar hasta $50 millones por la propiedad de sus sueños. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Mostrando ombliguito la Diva del Bronx fue captada en Los Ángeles acompañando a su marido Ben Affleck a la escuela de su hijo Samuel (no fotografiados)en Santa Mónica, CA. 2 de 9 Ver Todo Luis Miguel Luis Miguel Credit: Zuma Press/The Grosby Group Sonriente y luciendo un rostro muy delgado el cantante mexicano apareció con amigos en Madrid saliendo de casa de su novia Paloma Cuevas tras celebrar su cumpleaños, como informan fuentes en la península. 3 de 9 Ver Todo Anuncio William Levy William Levy Montecristo Premiere Credit: Pablo Cuadra/WireImage El que está arrasando con su serie Montecristo (VIX) es el apuesto actor cubano quien después de exitosas presentaciones en Estados Unidos —incluyendo las oficinas de People en Español— llevó la serie de VIX y producida por él mismo hasta Madrid. 4 de 9 Ver Todo Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel Movistar Premieres 'montecristo' Credit: Angel Diaz Briñas/Europa Press via Getty Images En esa misma fiesta captamos a la actriz mexicana quien también forma parte de Montecristo y quien hace unos días fue captada con un apuesto actor español en plan cariñoso ¡OMG! 5 de 9 Ver Todo Roselyn Sánchez roselyn sanchez Credit: Cortesía Y en la ceremonia de entrega de los Latin American Music Awards, celebrados anoche en Las Vegas, NV., nos encontramos a La Mujer de Fuego (izq.) y a la protagonista de la serie Fantasy Island (FOX) y de la nueva película Gringa mostrando tipazo en la alfombra roja. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez Carlos Vives Claudia Elena Vasquez-LATIN-AWARDS-ARRIVALS Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images El músico colombiano se dejó ver con su esposa en la mencionada ceremonia de los Latin Amas y por cierto que recibió tremenda felicitación por parte de su amigaza Shakira por sus honores, ¡bien! 7 de 9 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: The Image Direct/The Grosby Group Lookazo de la actriz cubana que así se paseó por las calles de Nueva York. 8 de 9 Ver Todo Nicolasa Ortíz Monasterio, Alberto Guerra y Emilia Berjon 'Trigal' Movie Press Conference Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Los actores hablan durante la presentación de la cinta Trigal, que habla sobre el despertar sexual femenino. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira y Jennifer López en la misma onda: de camiseta y pantalones holgados las divas brillan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.