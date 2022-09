Shakira podría enfrentarse a ocho años de cárcel tras ser juzgada por fraude fiscal Una pena de ocho años de prisión podría pasar Shakira si es declarada culpable por evasión fiscal en España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2018, se dio a conocer que Shakira enfrentaría una causa penal en España por el delito de fraude fiscal. Esto se determinó luego de investigar sus cuentas y concluir que entre 2012 y 2014, presuntamente defraudó por 15 millones de dólares, aproximadamente al sistema tributario de este país tras no pagar impuestos correspondientes de la renta (IRPF) y patrimonio habiendo afincado su residencia en este país a partir de 2011. Si bien, la cantante ha negado responsabilidad al respecto y realizó el pago y las multas correspondientes a tres millones de dólares, según informó la agencia AP hace un tiempo, parece que la situación legal se complica, debido a que la corte ha determinado que la intérprete de "Ojos así" irá a juicio, según un auto de la justicia española conocido este martes, que dieron a conocer diversos medios de comunicación local. "Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona (...) contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora" de seis delitos contra la Hacienda Pública, indicó el auto de un tribunal de la periferia de Barcelona fechado el 19 de septiembre, mencionó el diario español El País. Shakira Shakira | Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la defensa de Shakira ha señalado que la cantante residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar "sin parar", que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que "cumple con todos los requisitos legales". Un representante de la compositora colombiana le dijo a la revista People, en julio, que ella "confía en su inocencia". Habrá que esperar lo que sucede, ya que de ser declarada culpable, Shakira podría pasar ocho años en prisión y otra millonaria multa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira podría enfrentarse a ocho años de cárcel tras ser juzgada por fraude fiscal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.