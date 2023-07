Shakira recibe duro golpe: vuelve a ser investigada por fraude fiscal Un juez en Barcelona ha abierto una segunda investigación en contra de la cantante colombiana Shakira por fraude fiscal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira recibe malas noticias. La cantante colombiana está siendo investigada una vez más por fraude fiscal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat en Barcelona abrió una nueva investigación en su contra, reporta El Economista de España. Una querella de la Fiscalía acusa a la expareja de Gerard Piqué de dos supuestos delitos contra la Hacienda pública en relación con el IRPF y el patrimonio de la cantante en el 2018. La noticia salió a la luz a raíz de un comunicado enviado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta sería la segunda vez que Shakira enfrenta esta odisea. En noviembre, la Audiencia de Barcelona juzgará a la intérprete de "Te felicito" por supuestamente defraudar 14.5 millones de euros entre el 2012 y el 2014, ya que según el Ministerio Pública Shakira ya vivía en Barcelona en esta etapa. La artista asegura que no fue hasta el 2015, cuando su hijo Milan comenzó la escuela, que se mudó a esta ciudad para vivir junto al padre de sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La cantante colombiana se defendió en junio del 2019, asegurando que durante esos años tributaba en el extranjero porque "formalmente vivía en Bahamas" aunque viajaba por todo el mundo, reportó El País. "Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto", dijo ante los tribunales españoles. "Empiezo a salir con él (Piqué) y, si tengo un poco de tiempo, prefiero ir a verlo a él y no a Bahamas", añadió. Shakira dijo que entre el 2012 y el 2014 no vivió en Barcelona el tiempo suficiente como para tributar en España (183 días). De ser encontrada culpable, la artista podría enfrentar ocho años y dos meses de prisión, y tener que pagar una multa de 23 millones de euros. Shakira —quien se mudó con sus hijos a Miami en abril del 2023— dijo que para ella era un sacrificio vivir en España a nivel profesional, ya que "no es el epicentro de la industria de la música". Además expresó su descontento con este proceso legal. "Aquí estoy, con un problema penal en un país que no me genera casi nada de mis ingresos", dijo ante los tribunales en el 2019. "Sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira recibe duro golpe: vuelve a ser investigada por fraude fiscal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.