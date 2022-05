Shakira impacta con su minivestido dorado en el Festival de Cine de Cannes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Cannes premiere Elvis 2022 Credit: Best Image/The Grosby Group La estrella colombiana se abrió paso entre la multitud para acudir el estreno de Elvis, la cinta más comentada del Festival de Cine de Cannes.. Además: Ricky Martin y Eva Longoria arman la fiesta en la Riviera Francesa y Meghan Markle rinde tributo a las víctimas de la masacre ocurrida en Uvalde, Texas. Empezar galería Chica Dorada Shakira Cannes premiere Elvis 2022 Credit: Best Image/The Grosby Group Shakira continúa impactando en el Festival de Cine de Cannes y así la vimos abriéndose paso entre la multitud y deslumbrante con este minivestido dorado y botas para acudir a la premiere de Elvis, la cinta más comentada de la 75ma edición de dicha muestra fílmica. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Hola, Cannes! Jwan Yosef Ricky Martin Cannes premiere Elvis Credit: Stefanie Rex/picture alliance via Getty Images Ricky Martin (der.) y su marido Jwan Yosef también acudieron al estreno de la mencionada cinta de Baz Luhrmann y fueron recibidos con euforia en la alfombra roja, ¡wow! 2 de 8 Ver Todo Mimados Jwan Yosef Ricky Martin Eva Longoria en Cannes 2022 Credit: Gisela Schober/Getty Images for amfAR La pareja también se dejó caer en la gala de AmFar donde se armó la fiesta al lado de su amigaza del alma, Eva Longoria. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Momento solemne <p>Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, se desplazó hasta Uvalde, Texas, para rendir tributo a las víctimas de la matanza ocurrida en la escuela Robb Elementary. Ahí, la duquesa de Sussex depositó un ramo de rosas blancas al pie de la cruz de Uziyah García, de ocho años, y la más joven de todas las personas fallecidas.</p> Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, se desplazó hasta Uvalde, Texas, para rendir tributo a las víctimas de la matanza ocurrida en la escuela Robb Elementary. Ahí, la duquesa de Sussex depositó un ramo de rosas blancas al pie de la cruz de Uziyah García, de ocho años, y la más joven de todas las personas fallecidas. 4 de 8 Ver Todo ¡Fiesta! Barbie trans Laverne Cox Credit: Monica Schipper/Getty Images for Laverne Cox La actriz Laverne Cox celebró el cumpleaños de la muñequita Barbie con tremenda presentación en Times Square y desvelando la primera muñeca trans de la marca. 5 de 8 Ver Todo ¡Suerte! Johnny Depp en corte juicio Amber Heard Credit: Kevin Dietsch/Getty Images En Fairfax, Virginia, captamos al actor Johnny Depp saludando a los fans apostados a las afueras del juzgado donde se sigue su caso por difamación en contra de su exmujer, Amber Heard. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Éxtasis Javier Bardem The 75th Annual Cannes Film Festival Credit: Mike Marsland/WireImage De vuelta a la riviera francesa nos topamos con un emocionado Javier Bardem emocionado en su encuentro con la prensa. 7 de 8 Ver Todo Chica rosada Emily Ratajkowski en Cannes 2022 Credit: Best Image/The Grosby Group Y en St. Tropez encontramos a una bellísima Emily Ratajkowski de paseo por el lujoso puerto. La modelo y actriz se encuentra en la región para acudir a una boda, ¡ qué bien! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

