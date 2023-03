Shakira y sus hijos visitan su lugar favorito en Nueva York al que fueron con Gerard Piqué La cantante llevó a Sasha y Milan a donde en su día acudieron juntos con su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira ha aprovechado su visita por trabajo a Nueva York para llevar a sus hijos, Sasha y Milan, a una de sus tiendas favoritas en Nueva York. Además de su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con un éxito rotundo, la artista quiso hacer de este viaje un momento especial para sus retoños, quienes se mostraron encantados de volver a este lugar tan dulce donde se lo pasan siempre tan bien. Se trata de la tienda de chocolates de M&M's, un lugar lleno de caramelos, juguetes y complementos de la marca, todo un paraíso para cualquier niño. La llegada al establecimiento más grande de esta marca en Estados Unidos fue mostrado por la publicación The Daily Mail, que publicó fotos de la llegada de Shak con sus chiquitines. Esta visita conlleva a un momento muy especial del pasado que la familia vivió en el año 2017 y que incluye a Gerard Piqué. Shakira e hijos Shakira y sus hijos en NYC | Credit: https://peopleenespanol.com/celebridades/esposa-juanes-karen-martinez-objeto-criticas-viaje-india/ La familia unida y feliz por aquel entonces acudía a la ciudad de los rascacielos en unas vacaciones muy especiales. Un viaje cargado de planes interesantes que incluyó partidos de baloncesto, hockey y su tienda predilecta, la de M&M's. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una época en la que la pareja atravesaba su mejor momento y nada hacía presagiar su separación casi 6 años después. Además de Nueva York, la familia al completo visitó la sede de los famosos chocolates, esta vez en Londres, en 2018. Fans y trabajadores del lugar dejaron constancia del momento en varias fotos en las redes. Esta vez, en la Gran Manzana, aquellos pequeños de entonces regresan convertidos en todos unos hombrecitos que no se separaron de su madre ni un segundo. La artista, sus hijos y su hermano y mano derecha, Tonino Mebarak, fueron recibidos y atendidos en todo momento por los responsables del lugar. Una experiencia inolvidable, a pesar del recuerdo nostálgico del ayer.

