El destino secreto de vacaciones donde se refugian Shakira y sus hijos La artista y sus retoños han puesto tierra de por medio para pasar unos días de desconexión. Pero los fans y curiosos ¡ya los han localizado! Shakira Shakira y sus hijos parten de vacaciones | Credit: The Grosby Group Tras la visita relámpago de Gerard Piqué a Miami para dejar a sus pequeños con su mamá, Shakira, el deportista ha de regresar a España para la boda de su hermano Marc, que se celebra este viernes, 23 de junio. Aunque, según fuentes españolas al deportista le habría encantado poder tener a sus pequeños en el enlace junto a toda su familia, informaciones de varios medios del país aseguran que Shakira incluyó una pequeña cláusula en su acuerdo en la que los niños, al menos por ahora, no podrían encontrarse con Clara Chía. Con los peques libres de clases y ya con su mami, la artista ha preparado un viaje en familia a otro paraíso en la tierra que ha intentado llevar en la más absoluta intimidad. Pero su fama internacional le ha aguado los planes, pues acaba de ser descubierta junto a sus nenes en su nuevo destino. Era inicialmente la periodista Glenda Umaña y cara conocida de CNN en Español, quien compartía un video en sus redes donde confirmaba que acababa de ver a la artista en el hotel donde estaba, junto a Sasha y Milan. "Chicos estoy que se me sale el corazón, no saben lo que acaba de pasar. Estamos aquí en Costa Rica en el hotel, no voy a decir cuál, y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos. Está aquí en Costa Rica. La perseguí y la perseguí pero ya se fue", expresó emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con quien sí pudo tomarse una foto fue con su hermano Tonino, mano derecha de la artista, quien le comentó que estaban en el país de paseo. Además, una cariñosa Shakira se tomó una foto con una niña, cuya imagen también ha salido publicada en las redes y que confirma que arrancan unas vacaciones llena de aventuras para toda la familia.

