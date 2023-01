Hermano de Shakira reacciona al éxito de la canción con Bizarrap Tonino Mebarak aseguró que aún están "celebrando" el triunfo que ha logrado el tema, que tanta polémica ha generado por sus dardos a Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varios días del lanzamiento del tema musical de Shakira y Bizarrap que ha roto récords de audiencia, la cantante colombiana y su familia siguen festejando el éxito de la canción que es un dardo directo al corazón de Gérard Piqué. Fue su propio hermano, Tonino Mebarak, quien aseguró que aún estaban "celebrando" con el triunfo musical que también ha generado no poca polémica. "Celebrando, celebrando el primer puesto global", dijo el también roadmanager de Shakira a los periodistas que lo esperaban a la entrada de la casa de la artista en Barcelona. Shakira y Tonino Mebarak Shakira y Tonino Mebarak | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Según él, su hermana está feliz con la acogida mundial de su tema. "Está muy contenta, el primer puesto global es muy importante", aseguró Mebarack. La Sesión #53 que lanzaron Shakira y Bizarrap la pasada semana superó los 100 millones de visualizaciones en YouTube tras solo tres días de estar al aire y acaparó más de 12,862 millones de reproducciones en Spotify en ese mismo tiempo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este logro no es mío sino de todas", dijo Shakira tras agradecer a todo su público. "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes", sostuvo. "Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", añadió.

