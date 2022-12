Shakira sobre su recuento anual: "2022 será un año que difícilmente podré olvidar" Tras pasar por diversos conflictos personales y legales, que incluyen su separación de Gérard Piqué, Shakira analiza lo que ocurrió este año en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que este 2022 ha sido un año complicado para Shakira. Por un lado, su separación de Gerard Piqué ha tenido a la cantante en el ojo del huracán; por el otro, la salud de su padre, William Mebarak Chadid, ha estado hospitalizado por importantes situaciones de salud. Además, la también compositora de origen colombiano sigue librando una batalla legal contra el Fisco de España, donde se ha mencionado que podría ir a prisión. Quizá por ello, la famosa decidió hacer un recuento sobre lo vivido. "El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar", mencionó Shakira en una de las historias que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "En el que he encontrado tanto desafíos como amigos de verdad". Si bien este mensaje ya no está disponible, fue rescatado por algunos medios de comunicación. En este, la intérprete de "Can't remember to forget you" confiesa que ha encontrado en la música una forma de lidiar con sus conflictos personales y, a la vez, hace un reconocimiento a sus fanáticos y promete seguir trabajando profesionalmente para darles lo mejor. "La música ha sido una buena compañía, pero ustedes aún más. Quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar", continuó. "Ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y el cariño que me dan, traerles nueva música y mucho, mucho más. Besito". Shakira Shakira | Credit: REUTERS/Eduardo Munoz/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas le mostraron su apoyo a la bailarina. "Tan bella. Todo es un proceso y de que mejores cosas vendrán para ti"; "Te deseo lo mejor de lo mejor"; "Lo máximo nuestra Shakira"; "Hay que estar abierto a los cambios. Dale Gracias a Dios que saliste de ese saco de sal", y "Vas a salir adelante. Guerrera incansable", fueron otros comentarios. Shakira cierra el año con rumores de que se mudará a Estados Unidos con sus hijos y, de ser así, seguramente también se irán sus padres con ella.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira sobre su recuento anual: "2022 será un año que difícilmente podré olvidar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.