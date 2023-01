Shakira hace importante reflexión: "Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando" Tras concluir su relación sentimental con Gerard Piqué, Shakira hace un balance del año 2022 que ha quedado atrás ¿acaso es una indirecta para el futbolista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año 2022, que acaba de concluir, fue complicado para Shakira debido a que tuvo que enfrentar sus problemas con el fisco español y la delicada enfermedad de su padre, William Mebarak Chadid; pero, sobretodo, el fin de su relación sentimental con Gerard Piqué tras rumores de infidelidad por parte del jugador. Así, a partir que de dio a conocer la noticia, una serie de especulaciones surgieron alrededor de la cantante. Ahora, la famosa hace una importante reflexión ¿acaso es una indirecta para su empareja sentimental? "Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de un cirujano", escribió Shakira en un texto que publicó en su cuenta de Instagram. "Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando". La intérprete de "Can't remember to forget you" continuó su escrito dando un mensaje de esperanza frente a las situaciones adversas que pueda vivir cualquier persona. "Ante el menosprecio, seguirse valorando", agregó. "Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente". Shakira Shakira desea así una Feliz Navidad | Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, la cantante de origen colombiano habló de la importancia de poder expresar un sentimiento doloroso a través del llanto sin juzgarse por ello. "Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado", advirtió. "Nuestras lágrimas, no son desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando". Shakira está trabajando para recuperarse de este importante embate personal, al tiempo que lidia con el cambio de residencia junto a sus hijos, su separación, los conflictos legales y, como se mencionaba, los problemas de salud de su padre. Como dijo en su escrito, el tiempo lo cura todo y quizá pronto esté totalmente recuperada a nivel emocional.

