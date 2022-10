Shakira hace llorar a sus fans con un nuevo video: "Cuánta tristeza en su rostro" La cantante colombiana se dejó ver al natural en un nuevo video en blanco y negro en sus redes. Una grabación en la que por fin cantó el tema que todos esperan y en el que expresó mucho más con sus gestos que con sus palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La incógnita por fin se acabó. Shakira se ha encargado de poner claridad y voz a "Monotonía", la canción de la que fue dando pistas en diferentes publicaciones en sus redes y que, así a primera vista, parece que tiene mucho que ver con su historia de desamor. La colombiana ha dado un paso más y ha compartido otro video que ha dejado a sus seguidores con la miel en los labios. También con cierta nostalgia y tristeza. La misma que muchos de ellos aseguran que ven en los ojos de la artista. En su perfil de Instagram, Shakira se ha animado a colgar un video casero de ella en blanco y negro cantando un pedacito de la que, tiene toda la pinta, se convertirá en una de las canciones más escuchadas de su carrera. Shakira Shakira | Credit: Mezcalent Su parecido con la realidad es tal que ya muchos han deducido que se trata de un tema basado en su propia experiencia personal. Algo que ella no ha confirmado, ni tampoco desmentido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de su nuevo trabajo junto Ozuna, con quien recientemente rodó su video y que estará disponible para el mundo el próximo 19 de octubre. Con una media sonrisa y ojos muy expresivos, Shak cantó para sus fans, quienes no tardaron en reaccionar a las imágenes. "Cuánta tristeza en su rostro", "Me vibra el alma", "Tiene los ojos llorosos", "Se ve muy triste todavía", "La cara de Shakira lo dice todo", escribieron algunos. El reel superó las dos millones de visualizaciones en menos de media hora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira hace llorar a sus fans con un nuevo video: "Cuánta tristeza en su rostro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.