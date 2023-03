El gracioso guiño de Shakira a su exnovio, Antonio de la Rúa, que se ha hecho viral La cantante hizo referencia al que fue su novio por más de una década entre bambalinas, y el momento quedó grabado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un porcentaje muy elevado de la población mundial fue testigo de la interpretación de Shakira por primera vez junto a Bizarrap de su tema más polémico, su sesión #53. Fue en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y, como era de esperar, arrasó. Lo que pocos, o casi nadie vio, fue lo que pasó entre bambalinas. Gracias a las redes y sus particulares Sherlock Holmes, a día de hoy se ha hecho viral un momento muy divertido en el camerino del programa de la NBC. Su conductor, el músico argentino y la cantante compartían un rato de lo más agradable en el que Fallon descubría lo que era el mate. Quedó asombrado. "Esto es una maravilla. ¿Están de broma? ¡Miren esto!", dijo el afamado presentador, encantado con su nuevo descubrimiento. Momento en el que Antonio de la Rúa entra en escena de forma inesperada. Shakira y Antonio de la Rúa Shakira hace guiño gracioso a Antonio de la Rúa | Credit: (Photo by Ethan Miller/Getty Images for CineVegas) Ante la alegría de Fallon con su nuevo juguete, Bizarrap, que es argentino, se dirigió a Shakira y le hizo la pregunta mágica. "¿Probaste alguna vez mate, Shaki?". Quizá el músico desconocía su relación con su compatriota, así que la colombiana le contestó con toda naturalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el audio no es del todo bueno y hay que poner un poco el oído, se escucha lo que ella le contestó. "¡Sí, claro! Estuve con un argentino...", dijo con cariño refiriéndose a Antonio, pero sin nombrarlo. Tras este gracioso guiño al que fue su pareja, las risas de fondo se hicieron notar en el video. Dicho documento arrancó en la plataforma de TikTok y ya se ha extendido como la pólvora por el resto de redes sociales. Un gesto cariñoso que muestra la espontaneidad de Shakira a la hora de hablar de sus vivencias personales.

