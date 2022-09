Shakira habla por primera vez de su separación de Piqué: "De los momentos más difíciles y oscuros de mi vida" Después de meses de silencio tras anunciar su separación en junio, Shakira habla por primera vez de la ruptura de su relación con Gerard Piqué y lo "increíblemente difícil" que ha resultado ser. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meses después de su separación de Gerard Piqué y con un proceso por presunta evasión fiscal en el horizonte, Shakira ha decidido hablar por primera vez de este momento en su vida que ha tildado d "su hora más oscura" en declaraciones a la revista Elle. "Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil", reconoció. En la entrevista, Shakira contó que luchó hasta el final por la relación. "Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia". Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira | Credit: David Livingston/Getty Images La cantante dijo que no ha sido fácil tener un "paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa". "Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?", lamentó. Lo más importante, subraya la intérprete colombiana, es tratar de mantener a sus hijos, Sasha y Milan, al margen de la situación. "Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos", se quejó. "Todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor", sostuvo. También aseguró que como creyente en "valores como la familia", la ruptura de su relación con el padre de sus hijos "es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar". "Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza", dijo. Shakira y sus hijos Shakira y sus hijos | Credit: Shakira/IG Aseguró que muchas de las informaciones que ha publicado la prensa sobre ella y su expareja no son ciertas, y dijo que pesar de todo él es el padre de sus hijos. "Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira reconoció que en estos momentos el mejor antídoto para ella ha sido la música. "Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", apuntó.

