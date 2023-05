Shakira y Gisele Bündchen ¡almuerzo en familia! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gisele Bundchen Credit: Luis Fernandez/The Grosby Group La top model brasileña fue captada en un restaurante japonés con la cantante colombiana. Además: Ben Affleck con su ex y Pedro Almodóvar regresa en grande al Festival de Cine de Cannes, ¡míralos! Empezar galería Ben Affleck y Jennifer Garner Ben Affleck, Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group El actor y su exmujer aparecen muy serios a la salida del colegio de uno de sus hijos en California, compartiendo sus labores de padres, ¡nada fácil!. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jeff Bezos y Lauren Sánchez Jeff Bezos, Lauren Sanchez Credit: G3/The Grosby Group El fundador de la empresa Amazon y su pareja, la periodista y empresaria mexicoamericana, aparecen muy primaverales paseando en yate por Ibiza, España. 2 de 6 Ver Todo Kate Middleton Kate MiddletonThe Princess of Wales Visits The Anna Freud Charity Credit: Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images La princesa de Gales escucha muy atenta a estos tiernos niños durante su visita a una fundación en Londres, Inglaterra. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Lyn May y Angelo Diep Lyn May Pride Parade 2023 Mexico Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Las celebridades posan en un salón de eventos de Ciudad de México durante el anuncio del Pride Parade 2023 que se realizará próximamente en dicha metrópolis. 4 de 6 Ver Todo Pedro Almodóvar Pedro Almodovar The 76th Annual Cannes Film Festival Credit: Pierre Suu/GC Images El laureado cineasta manchego está pisando fuerte en el Festival de Cine de Cannes, en la Riviera Francesa, donde acaba de presentar su cortometraje protagonizado por Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal. 5 de 6 Ver Todo Gisele Bündchen Gisele Bundchen Credit: Luis Fernandez/The Grosby Group La supermodelo brasileña y sus hijos disfrutaron de un almuerzo en familia con la superestrella colombiana Shakira y sus hijos. El encuentro sucedió en un restaurante japonés del lujoso centro comercial de Bal Harbour, de Florida, donde el grupito disfrutó de sushi, ensalada de la casa y los tiraditos de hamachi, según contaron fuentes. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

