Esta es la cara que puso Shakira cuando le preguntaron por Gerard Piqué y su novia Recién llegada de Londres, donde grabó un nuevo video clip, la artista reaccionó ante la pregunta de los paparazzi en el aeropuerto de Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recién llegada de Londres, Shakira volvió a ser cuestionada por lo mismo. ¿Qué piensas de que Gerard Piqué y Clara Chía ya no se escondan? Tras su llegada a Barcelona de la capital británica donde rodó un nuevo video, la colombiana fue recibida por una ola de fotógrafos y reporteros con la pregunta del momento. La cantante, esta vez, no tuvo más remedio que pasar por su lado para acceder a su coche. Y lejos de esconderse y evitar a los flashes, esta fue su reacción y, sobre todo, su gesto al escuchar a quienes la esperaban. Shakira Shakira | Credit: Mezcalent ¿Enfadada y molesta? En absoluto. ¿Indiferente? Tampoco. Con esa naturalidad que la caracteriza, Shakira recurrió a uno de sus gestos más habituales en sus apariciones públicas. Y ese no es otro que la sonrisa. La intérprete de "Te felicito" esbozó esta espontánea curva en su cara al escuchar la pregunta del millón. Si bien no dijo nada, con este gesto dejó al descubierto su absoluta tranquilidad y seguridad pese a lo que hagan los demás, concretamente, su expareja. Shakira Shakira | Credit: The Grosby Group Acostumbrada al seguimiento diario y los mismos cuestionamientos de siempre, la feliz mamá de Milan y Sasha ha optado por la paciencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que confirmaran su ruptura, la artista no ha tenido ni un mal gesto con la prensa gráfica y escrita, todo lo contrario. Lo único que si ha solicitado, según explicó el fotógrafo Jordi Martin en El gordo y la flaca, es que no le hicieran preguntas delante de los niños. Una amabilidad que dista mucho de la actitud mucho más seria y distante del que fuera su pareja por más de 10 años. El futbolista sigue con su vida de la que ya no esconde su relación con Clara.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta es la cara que puso Shakira cuando le preguntaron por Gerard Piqué y su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.