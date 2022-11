El video de Shakira y Piqué que se ha hecho viral y ha disparado las críticas al futbolista Data de octubre del 2021, pocos meses antes de anunciar su separación. A los seguidores parece no haberles gustado nada esta actitud del deportista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras cada uno hace su vida por su lado, sus seguidores siguen pendientes de su relación y buscan pistas de lo que pudo haber pasado. Ahora es un video casero de Shakira y Gerard Piqué lo que corre como la pólvora en las redes sociales con una teoría conspiratoria que asegura que al futbolista ya se le veía venir. Todo son suposiciones al ver las imágenes pero, la gran mayoría opinan lo mismo: el desinterés desborda esta grabación que publicó la cantante y que se hizo en el calor de su hogar en Barcelona. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram En él, la colombiana está jugando con sus hijos, Milan y Sasha, con un globo, mientras que el papá los ve tumbado y arbitra el partido de estar por casa. En realidad era una manera de Shakira de promocionar la Balloon World Cup, un evento deportivo creado, entre otros, por su pareja y que se hizo viral en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actitud y poca implicación, además del tono de voz de Piqué es, para muchos, una señal clave de que algo fallaba. Y es que, en comparación con la animosidad y alegría que muestra Shak, el futbolista no queda muy bien. "Ni siquiera participó, sólo grabó a su familia, ¿así o más aburrido?", "¿Por qué él suena tan desinteresado?", "Desde ese entonces de notaba que había problemas", escribieron tan solo algunos haciendo suposiciones. Estos comentarios llegan después de que se anunciara su ruptura. La triste noticia llevó a los fanáticos a buscar entre sus recuerdos y estas fueron las conclusiones a las que parece que llegaron.

