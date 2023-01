Nuevo y tenso encuentro entre Shakira y Gerard Piqué en medio de la polémica La expareja estuvo cara a cara y la distancia quedó evidenciada en las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Piqué siguen generando titulares a pocos meses de cumplirse un año de su ruptura. La expareja ha vuelto a ser captada junta pero no revuelta coincidiendo con las polémicas y tensiones que les rodean. Este fin de semana, los papás de Milan y Sasha volvían a verse las caras en el partido de béisbol que su hijo mayor jugaba en la Ciudad Condal. El club para el que jugó el pequeño compartía un cariñoso momento del encuentro deportivo que mostraba a los orgullosos papis de sus componentes. La instantánea publicada por el centro muestra a la cantante y Piqué de lo más sonrientes, pero con una notable distancia entre ellos. Shakira acudía con su madre, su hermano y su hijo Sasha, junto a quienes aparece de lo más feliz y sonriente. Shakira y Gerard Piqué Tenso encuentro entre Shakira y Gerard Piqué | Credit: Shakira: (Photo by Luke Walker/Getty Images) Gerard Piqué: Photo © 2022 G3/The Grosby Group Barcelona La cordialidad entre ambos existe, pero también la tensión. Esta semana se hacía pública la intervención de Gerard Piqué en un debate al que acudía con su hijo Milan. En él, además de decir alguna que otra palabra no adecuada, Piqué también permitió intervenir a su primogénito, dando su opinión y mostrando su entusiasmo. Un gesto que no ha sentado nada bien a la cantante colombiana. Shakira y Piqué Shakira y Piqué acudiendo al partido de béisbol de su hijo Milan | Credit: IG/Club Beisbol Softbol Barcelona Por su parte, la intérprete de "Monotonía" acaba de sorprender con el anuncio de un nuevo tema junto al artista BZRP que promete líneas con mensajes ciertamente llamativos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", lee una de las que ya se ha dado a conocer. Este miércoles sale la canción y todo a punta a que volverán a saltar las chisas. Con este adelanto y fotografía, Shakira vuelve a sorprender en lo profesional y también con un look color fucsia de lo más sensual. Llegan curvas.

