Shakira y Piqué serán protagonistas de un nuevo programa de televisión En medio del mar de noticias que rodea a la expareja, se suma una más. Un nuevo show llamado Anillos de oro, les reunirá en la pantalla chica. ¿De qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias sobre Shakira y Gerard Piqué siguen estando a la orden del día. La expareja del momento se ha convertido en el objetivo de la prensa del corazón y lo que no es el corazón. Y no solo la prensa, también la televisión. Desde España llegan noticias de un nuevo programa en la pantalla chica donde ambos tendrán un papel muy importante. Era la periodista Marina Esnal quien, en exclusiva para el periódico La Razón, confirmaba esta noticia que tiene a todos intrigados. Shakira y Piqué Shakira y Piqué | Credit: (Photo by Evrim Aydin/Anadolu Agency/Getty Images) Según la comunicadora, el canal Televisión Española está preparando un show llamado Anillos de oro. Un espacio encargado de repasar los matrimonios y parejas más destacadas del panorama social español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como asegura el artículo, parece que en la lista de famosos, Piqué y Shakira están incluidos. Sobre todo, después de su polémica ruptura. "Una de ellas será la de Shakira y Piqué, quienes serán los protagonistas de uno de los episodios. Tanto es así que este digital ha podido saber que desde la redacción del citado programa se han puesto en contacto con una de las exnovias del futbolista, pero esta ha declinado la invitación", lee parte del artículo de La Razón. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram Por ahora, el proyecto apenas está en pañales y no hay fecha de cuándo comenzaría la emisión. Lo que parece un hecho confirmado es que el futbolista y la cantante no se escaparán de la parrilla de TVE para dar a conocer los entresijos de su matrimonio, lo bueno y menos bueno.

