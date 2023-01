El 'cariñoso' gesto entre Shakira y Gerard Piqué en medio de la polémica Los seguidores y fans de ambos se han extrañado con este acto de la expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una semana de, como muchos han señalado, una 'tiradera' constante, Shakira y Gerard Piqué vuelven a ser noticia, y no por mensajes negativos o indirectas del uno contra el otro, sino todo lo contrario. El distanciamiento entre la expareja es un hecho evidente, pero el gesto de ambos del que los usuarios de las redes han sido testigos, les ha confundido. ¿A qué se debe este movimiento en medio de la polémica? Una jugada que tiene a sus seguidores con la mosca detrás de la oreja. No entienden que, después de mostrar su fría relación, hayan protagonizado este episodio. Shakira y Piqué Shakira y Piqué sorprenden con este gesto | Credit: (Photo by Bryan R. Smith / AFP) (Photo by BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images) Con los dos en el punto de mira, es de esperar que sus movimientos sean analizados con lupa. Por eso, los fans de ambos se han dado cuenta de algo muy chocante y sorprendente. La expareja, la misma que se ha despachado a gusto el uno con el otro, musicalmente, por un lado, y con irónicas respuestas, por otro, continúa siguiéndose en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Shakira como Gerard continúan en la lista de seguidores de ambos, lo que hace que puedan estar pendientes de sus publicaciones. Si su relación personal se limita a su relación de padres, ¿por qué continuar siendo 'amigos' en estas plataformas? Shakira y Gerard Shakira y Gerard se siguen en Instagram | Credit: IG/Gerard Piqué Shakira y Gerard redes Shakira y Gerard se siguen en Instagram | Credit: IG/Shakira Mientras la colombiana apenas sigue a 155 personas, su expareja a 366, entre los cuales los dos se incluyen. Además, ninguno de los dos ha borrado sus publicaciones de cuando eran felices y derrochaban romanticismo. Un asunto incomprensible para muchos y aplaudido por otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El 'cariñoso' gesto entre Shakira y Gerard Piqué en medio de la polémica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.