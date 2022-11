¡Así se disfrazaron Shakira y Gerard Piqué hace justo un año cuando eran felices! Las redes han recordado este romántico momento de los entonces enamorados en el que celebraron un Halloween de lo más especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Halloween las penas son menos. Las fiestas de disfraces de niños y mayores hacen que todo lo menos bueno se olvide por un día. Y si no, que se lo pregunten a Shakira, que disfrutó de esta jornada a lo grande con tres diferentes cambios de look que mostró de lo más emocionada. ¡Incluso presumió el traje que se creó de ella para este festejo con su vestimenta en "Monotonía"! Pero las redes, que tienen muy buena memoria, recordaron al mundo otro disfraz muy importante para ella, no por cómo se veía, sino por la persona que le acompañaba hace justo un año: su expareja Gerard Piqué. Un momento cargado de romanticismo que muchos trajeron al presente. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Photo by Isaac Brekken/Billboard Awards 2014/Getty Images for DCP) Porque, lo que no se puede negar, es que la expareja también regaló a las cámaras momentos muy románticos durante sus 12 años de unión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de ellos ocurría hace justo una año, en plena celebración de Halloween. Vestidos de lo que parecen zombies, los entonces tortolitos se mostraban así de cariñosos en esta fiesta tan divertida y terrorífica a la vez. Nadie hubiera dicho entonces que meses después se estarían separando. A pesar de su sonada ruptura, ni Shakira ni Piqué han retirado las románticas fotos de ambos de sus redes sociales.

