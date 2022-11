Esto es a lo que ha renunciado Shakira y lo que ha ganado Gerard Piqué en su acuerdo Aunque la partida de la cantante a Miami con sus hijos supone un logro para ella, hay otros puntos a destacar en el convenio que benefician al futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia del acuerdo entre Shakira y Gerard Piqué era una de las más esperadas desde el anuncio de su separación hace unos meses. El convenio finalmente se ha firmado y la expareja parece haber aceptado las condiciones del otro. Aunque para muchos esto ha sido una victoria en toda regla de la cantante al poder llevarse a los pequeños a Miami, la realidad no es exactamente así. Los puntos del convenio dejan al descubierto las concesiones que la artista ha tenido que hacer para que el futbolista aceptara el traslado. Si bien pareciese que esto ha sido una batalla ganada por Shakira, lo cierto es que Piqué ha salido más beneficiado de lo que se piensa. Ramón Tamborero, director del despacho que ha llevado los intereses de Piqué, ha hablado con el periódico La Vanguardia y ha hecho una afirmación sobre el resultado final. "Aquí no ha ganado nadie salvo los niños". Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: (Photo by Evrim Aydin/Anadolu Agency/Getty Images) Sí, Shakira se lleva a los niños, pero Piqué ha puesto sus exigencias en la mesa, así que esa victoria de la que se habla le pertenece a los dos. Según explicó el representante legal a La Vanguardia, los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, es decir, Acción de Gracias, el de Navidad y Semana Santa en primavera, le corresponden íntegramente al futbolista. En resumen, la custodia será para él diez días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán entre ambos con 70/30 % a favor del padre y su familia en Barcelona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro punto muy importante a tener en cuenta de este convenio es que, si Piqué decidiera a corto, medio o largo plazo, mudarse a Miami, todo cambiaría y quedaría expedita la vía a la custodia compartida. Algo que no se descarta teniendo en cuenta que ya no está en el Barcelona. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram "Ha sido muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como sabéis, hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar", ha concluido el abogado del deportista a la publicación española. Tras 12 horas de negociaciones, finalmente se presentó al juzgado de Barcelona y en los próximos días será ratificado por ambas partes. Además, la casa en la que ambos vivieron y crearon su familia se pondrá a la venta próximamente.

