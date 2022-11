Famoso fotógrafo comparte la triste escena entre Shakira y Gerard Piqué en su video más triste La grabación del paparazzi, que incluye a sus hijos, ha dado la vuelta al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que Shakira y Gerard Piqué coincidieron en un partido de béisbol de su hijo Milan, es un hecho público. Lo que pocos saben es lo que pasó detrás de ese encuentro entre la expareja y sus dos pequeños. La imagen la ha dado a conocer Jordi Martín, el paparazzi y, se puede incluso decir, la sombra de ambos desde que anunciaran su separación. Lo que allí ocurrió, no solo entre la cantante y el futbolista, sino también con sus hijos y la familia del deportista, ha generado conmoción. Una escena de profunda tristeza con detalles y situaciones que ponen sobre la mesa la tensa y fría relación entre ambas partes. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: IG/Gerard Piqué "La tensión vivida en el campo entre la cantante y Gerard Piqué fue más que evidente", expresó durante su reportaje para El gordo y la flaca. Las imágenes, además de un alejamiento hasta cierto modo entendible entre una pareja que se está separando, emanan tristeza. Primero porque a esa lejanía cabe destacar también la falta de complicidad entre Shakira y su familia política por tantos años. Pudo haber saludos, cordialidad y sonrisas, pero no hubo más que seriedad, alejamiento e indiferencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ese no fue el único gesto que rompió el corazón de muchos, el abrazo entre hermanos, Milan y Sasha, ante la atenta mirada de sus padres, fue uno de los gestos de amor más grandes que derritió a todos en medio de estas difíciles circunstancias. "Me parte el corazón", "Me conmueve mucho este video", "Por una calentura lo perdió todo", "Qué triste ver a una familia separada", "Qué situación tan complicada", escribieron los usuarios en las redes sociales. Martín, responsable de estas imágenes, también tuvo una reflexión. "Yo que llevo desde el inicio de esta relación y que me ha tocado viajar detrás de ellos por todo el mundo, momentos como los que viví este sábado donde hay tanta tensión entre ellos, chocan muchísimo", expresó.

