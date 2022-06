La razón por la que Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Piqué por que no se casaron Credit: Alex Pantling/Getty Images "Prefiero que me vea como su novia, su amante", llegó a decir Shakira ¡No dejes de leer todas las declaraciones de la cantante colombiana! Empezar galería Familia feliz Shakira y fAm Credit: Photo by Joan Amengual / VIEWpress Shakira y Gerard Piqué conformaron una de las parejas más solidas y estables del mundo del entretenimiento durante 12 años. En el 2013 le dieron la bienvenida a su primogénito Milan Piqué Mebarack y dos años más tarde nació Sasha Piqué Mebarak. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Historia de amor Shakira y Gerard Piqué 2021 Credit: Mezcalent La historia de amor entre la cantante colombiana y el futbolista español llegó a su fin el pasado 4 de junio cuando emitieron un comunicado informando que se estaban separando. 2 de 9 Ver Todo Bienestar de sus hijos El escrito difundido a los medios fue breve y directo, haciendo especial hincapié en el respeto y el bienestar de sus dos hijos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Piden respeto a la privacidad "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", lee el comunicado. 4 de 9 Ver Todo Momentos románticos Shakira y Pique por que no se casaron Credit: Getty Images Si bien protagonizaban románticos momentos ante las cámaras, la intérprete de "Hips Don't Lie" y Piqué, quien es 10 años menor que ella, nunca llegaron al altar. 5 de 9 Ver Todo ¿Por qué nunca se casaron? Fue en el 2020 cuando Shakira reveló la razón por la que nunca se casó con el padre de sus hijos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fruta prohibida Shakira Super Bowl LIV - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs Credit: Photo by Focus on Sport/Getty Images "El matrimonio me asusta demasiado. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida", dijo en entrevista con el programa 60 minutes, previo a su histórica participación en el Medio Tiempo del Super Bowl LIV. 7 de 9 Ver Todo Comportamiento de Piqué Shakira Piqué por que no se casaron Credit: Alex Pantling/Getty Images "Quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento". 8 de 9 Ver Todo Esto dijo Piqué sobre casarse con Shakira Por su parte, Piqué también explicó que no era necesario contraer nupcias. "Esa es su mentalidad, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados", aseguró Piqué a mediados de mayo en entrevista con Gary Neville en el programa The Overlap. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image La razón por la que Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.