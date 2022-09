No hay acuerdo entre Shakira y Gerard Piqué: "No ha sido posible" Por el momento, los abogados de ambas partes no han logrado llegar a un punto de entendimiento entre sus clientes. La ardua negociación continúa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias entorno a Shakira y Gerard Piqué siguen saliendo a la luz día. Mientras cada uno hace su vida ya por separado, y en el caso del deportista con su nueva novia Clara Chía, sus abogados continúan intentando alcanzar un acuerdo en lo que concierne a la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Una negociación que se encuentra en su momento más complicado pues las dos partes no terminan de lograr un entendimiento, al menos hasta ahora. Así lo han confirmado fuentes cercanas a los representantes legales de Piqué al diario español El Mundo. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images "Seguimos las dos partes en negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo pero por el momento, no ha sido posible", confirmaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un testimonio que niega así los rumores de los últimos días que aseguraban que la expareja había llegado por fin a un entendimiento. El hecho de que los niños hayan empezado la escuela en Barcelona, no significa que ese vaya a ser el destino final de sus hijos. Todo es por ahora. Esta situación es así porque ni la cantante ni el futbolista terminan de encontrar ese punto de inflexión entre lo que ambos desean. De no alcanzarlo, entonces sí que habrá que recurrir a los tribunales. De momento los dos viven en la ciudad condal. Ella en la casa familiar y él en el que fuera su piso de soltero. Los niños pasan una quincena con cada uno mientras se define todo legalmente. En términos económicos, al no estar casados ni tener bienes en común no debería de haber conflicto.

