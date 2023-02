Así fue el intento de reconciliación de Shakira y Piqué antes de su ruptura definitiva La canción de Shakira y Bizarrap menciona un intento de reconciliación previa a la ruptura definitiva de la cantante colombiana y Gerard Piqué. Ahora se revelan los detalles de lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques", dice Shakira en su canción con Bizarrap. Antes de la separación de Gerard Piqué y la cantante colombiana, los padres de Milan y Sasha supuestamente hicieron un intento de reconciliarse. Según Mamarazzis, Shakira y Piqué intentaron salvar su relación en abril del 2022. Personas cercanas a la expareja confirmaron que intentaron volver pero no tuvieron el final feliz que esperaban. Ya Gerard Piqué ha hecho oficial su relación con la española Clara Chía. Tras una crisis de varios meses, Shakira y Piqué decidieron separarse a mediados de marzo del 2022, pero lo veían como algo temporal. El exfutbolista catalán se fue de la casa familiar pero al parecer no estaba descartada la posibilidad de volver. En abril del 2022, supuestamente retomaron su relación y el 1 de mayo, Shakira, acompañada de su tía Patricia Ripoll, fue a apoyar a Piqué en el Camp Nou en el partido del Barça contra el R.C.D. Mallorca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Pique Shakira y Pique | Credit: Bryan Steffy/Billboard Awards 2014/Getty Images for DCP "Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta", reporta Mamarazzis. En agosto del 2022, Gerard Piqué y Clara Chía hicieron su primera aparición pública como pareja en la boda de sus amigos Albert Pedret y Anna Tormo en la Costa Brava. Antes de eso, ya Clara conocía a los padres de Piqué y supuestamente los había visitado en la casa donde son vecinos de Shakira. Esta visita a sus suegros supuestamente ocurrió cuando Shakira estaba de viaje con sus hijos y ella se enteró, según reportes. ¿Cantará otra vez sobre Piqué en su nueva canción con Manuel Turizo o con Karol G? ¡El tiempo lo dirá!

