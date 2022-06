Primeras imágenes de Shakira, Piqué con sus hijos tras anuncio de su ruptura Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira reaparece con sus hijos Milan y Sasha en Barcelona Credit: Splash News/The Grosby Group La estrella colombiana llegó agarrada fuertemente de Sasha y Milan al aeropuerto de Barcelona; su ex fue visto ahí mismo, pero por separado. Además: El padre de Shakira regresa a casa tras sufrir caída y JLo deslumbra en la Gran Manzana, ¡míralos! Empezar galería El momento más difícil Shakira reaparece con sus hijos Milan y Sasha en Barcelona Credit: Splash News/The Grosby Group Seria y fuertemente agarrada por sus hijos, Sasha y Milan, la cantante Shakira fue captada por primera vez en el aeropuerto de Barcelona, España, tras pasar unos días con su ex, Gerard Piqué (no fotografiado), con quien ha roto después de más de 12 años de relación amorosa. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Caminos que se bifurcan Gerard Pique reaparece tras ruptura con Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group En el mismo aeropuerto captamos al futbolista profesional caminando a solas tras pasar unos días con su ex y sus hijos en la República Checa. El deportista está en el ojo del huracán y en medio especulaciones de si él fue el causante de la ruptura la cantante colombiana. 2 de 12 Ver Todo Mejorcito Padre de Shakira William Mebarak regresa a casa tras sufrir caída Credit: Zuma Press/The Grosby Group El que tiene buenas noticias es William Mebarak Chadid, padre de Shakira, quien recientemente sufrió una aparatosa caída —según reveló su hija por redes— pero que parece estar en mejoría y fue captado camino a la casa de la artista, en la Ciudad Condal. 3 de 12 Ver Todo Anuncio ¡Oh, lalá! Marc Anthony y Nadia Ferreira Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Los que andan disfrutando su amor casi casi que como en luna de miel son la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira y su prometido, el cantante Marc Anthony, a quienes vimos rodeados de guardaespaldas en París 4 de 12 Ver Todo Jenny from New York Jennifer Lopez at Avra Rockefeller Center For Halftime Premiere After Party_Photo Credit_Michael Stewart Credit: Michael Stewart Jennifer López deslumbró durante la fiesta celebrada este miércoles en Avra Estiatorio de Rockefeller Center, en Nueva York, por el estreno del documental Halftime, cuya premiere se llevó a cabo horas antes en el histórico teatro United Palace, y que inauguró el Festival de Cine de Tribeca. 5 de 12 Ver Todo Impactante Jennifer López Credit: Ciroinfocus Por cierto que durante la alfombra roja de la premiere, la Diva del Bronx dejó a todos helados con este vestido que daba la impresión de no llevar ropa interior. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Saludos Tommy Mottola en la premiere de JLO sin Thalia Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images En esa misma fiesta captamos al empresario y productor Tommy Mottola saludando a otra invitada, ¿y dónde quedó su esposa Thalía? 7 de 12 Ver Todo Lluvia de estrellas Lin-Manuel Miranda Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images El cantautor, actor, productor y escritor nuyorican Lin-Manuel Miranda, también apareció por la premiere de Halftime. 8 de 12 Ver Todo De estreno Andy García y Adriá Arjona Father of the Bride Credit: ALERIE MACON/AFP via Getty Images Y en el histórico Teatro Chino de Hollywood captamos a la bella Adriá Arjona en plan juguetón con el actor Andy García en el estreno de la cinta Father of the Bride, que cerró el Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF, por sus siglas en inglés). 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Shots! Eva Longoria Credit: Eddie Sakaki/ Grosby Group En el mismo Los Ángeles nos encontramos con la actriz y productora Eva Longoria (izq.) visitando el Empowerment Forum y a las mixólogas que ofrecieron una demostración con el tequila de la actriz: Casa del Sol. 10 de 12 Ver Todo Brillando con luz propia Abogada de Johnny Depp Camille Vasquez Credit: Splash News/The Grosby Group De regreso a las calles de Nueva York encontramos a la abogada Camille Vázquez, en citas por la Gran Manzana. Desde que se anotó una victoria representando en corte al actor Johnny Depp, la defensora de sangre colombiana se ha convertido en una toda una celebridad. 11 de 12 Ver Todo ¡A mucho orgullo! Christina Aguilera Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en West Hollywood captamos a Christina Aguilera vestida de colorines para visitar la tienda pop up XTINA Pride 2022 y que coincide con las celebraciones del orgullo LGTBQ. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

