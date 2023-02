Se viraliza el nuevo y frío encuentro entre Shakira y Piqué La expareja volvió a coincidir hace unos días y un curioso captó las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los encuentros entre Shakira y Gerard Piqué son inevitables. Los padres de Milan y Sasha están destinados a verse por unos cuantos años hasta que sus hijos sean mayores. Mientras tanto, cuanto les toca coincidir, lo hacen de puntillas y con la menor cercanía posible. Un curioso grababa a la expareja hace unos días durante la asistencia de ambos al polideportivo donde su hijo mayor, Milan, jugaba un partido. Las caras, expresiones y formas de actuar de ambos fueron radicalmente opuestas y así mismo se aprecia en el video viralizado en redes. Shakira y Piqué Shakira y Piqué, tenso encuentro | Credit: Evrim Aydin/Anadolu Agency/Getty Images Mientras la cantante ríe, salta, disfruta y celebra cada movimiento de su hijo y su equipo desde la primera fila, Piqué se mantiene en un segundo plano. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además, el exjugador del Barcelona decidió observar el juego lo más alejado posible, no solo de la madre de sus hijos, sino del resto de la gente. "Cuando vas al partido de tu hermano y te encuentras con Shakira y Piqué", escribió la persona que captó este video en sus redes. La artista estuvo acompañada en todo momento por su hijo pequeño, Sasha, y también por su mamá Nidia, su compañera inseparable en estos momentos junto a su hermano y su padre Tonino y William Mebarak, quien sigue en proceso de recuperación.

