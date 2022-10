Shakira alborota las redes con disfraz de Halloween ¿con mensaje indirecto para Piqué? Shakira se vistió de porrista en Halloween y su camiseta tiene un mensaje especial ¿Una indirecta para su ex Gerard Piqué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira deslumbró vestida de porrista para Halloween. La cantante colombiana publicó una foto en Instagram de su disfraz, donde la vemos con una falda roja y pompón en el pelo, lentes de contacto azules y una camiseta blanca. Su camiseta tiene un mensaje especial para sus hijos: "equipo de Milán y Sasha". La foto va acompañada también del mensaje: "animadora oficial del equipo de Sasha y Milan, y su fan número uno". Además de ser una declaración de amor a sus hijos, ¿es una indirecta a su ex Gerard Piqué? Lo cierto es que ambos han dejado claro que sus hijos son su prioridad. La cantante colombiana fue criticada por supuestamente colarse en una atracción, "un túnel del terror", con sus hijos en una fiesta de Halloween en Barcelona, reporta Univision. Shakira Credit: (Mike Marsland/WireImage) Una periodista relató en exclusiva al show español de farándula Socialité de la cadena Telecinco que el domingo 30 de octubre Shakira supuestamente "se coló" con sus hijos en esta atracción de Halloween, entrando con dos agentes de seguridad y causando la molestia de otros padres que estaban esperando para entrar junto a sus hijos. Hasta ahora Shakira no ha dado declaraciones sobre este tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos de Shakira la llenaron de mensajes de apoyo y celebraron su disfraz de Halloween. Lo cierto es que la intérprete de "Monotonía" siempre ha mostrado su devoción por sus hijos, aún en medio de un doloroso proceso de separación del futbolista español.

