Shakira y Piqué celebran sus cumpleaños: ella con mariachis y él con Clara Chía Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clara Chia, Pique y Shakira La cantante colombiana celebró con tremenda fiesta sus 46 años, mientras que su ex fue captado al lado de su novia festejando sus 36 años de vida. Además: Fotos de Demi Lovato, Pedro Pascal Maripily y más. Empezar galería Shakira Shakira Credit: G3/The Grosby Group La estrella colombiana fue sorprendida por un grupo de mariachis quienes le brindaron una serenata al pie del balcón de su apartamento en Barcelona donde celebró una espectacular fiesta de cumpleaños. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Clara Chía y Gerard Piqué Clara Chía, Gerard Piqué Credit: G3/The Grosby Group Por su parte, el ex de la cantante también se dejó ver por la Ciudad Condal y al lado de su novia, quien al parecer ya ha sido de alta de la clínica donde fue ingresada a principios de semana, y con quien celebró su cumpleaños número 35. 2 de 7 Ver Todo Demi Lovato Demi Lovato Billboard NMPA Grammy Week Songwriter Showcase Credit: Gilbert Flores/Billboard via Getty Images La cantante mexicoamericana sonríe de oreja a oreja al recibir una placa honorífica por sus múltiples éxitos musicales en la Ciudad de Los Ángeles, CA. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Pedro Pascal y Jimmy Fallon Pedro Pascal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 10 Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images El protagonista de The Mandalorian (Disney+) y el comediante y anfitrión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon intercambiaron sonrisas durante la aparición del chileno en el programa nocturno de la cadena NBC. 4 de 7 Ver Todo Maripily Rivera e Ismael Cala Maripily Rivera, Ismael Cala Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group La modelo y fisicoculturista acompañó al conferencista y autor en la presentación de su libro luir para no sufrir, celebrada en San Juan, PR 5 de 7 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante cubanomexicana sale de un bar en Río de Janeiro rodeada de sus guardaespaldas y rodeada de admiradores. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reese Whitherspoon Reese Whitherspoon Celebrity Sightings In Los Angeles - February 2, 2023 Credit: Hollywood To You/Star Max/GC Images Radiante, la actriz, madre y productora fue vista a las puertas de un estudio de televisión en Los Ángeles, CA. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

