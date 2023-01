¡Así han celebrado Shakira y Gerard Piqué el cumpleaños de su hijo Milan! El futbolista llegaba a la casa de su expareja donde se organizaba una gran fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de enero es un día muy especial para Shakira y Gerard Piqué. Su hijo mayor, Milan, cumple 10 años. A pesar de la situación de la expareja, esta fecha tan señalada no se ha visto nublada por ningún acontecimiento. Desde primera hora, la casa de Shakira ha estado en constante movimiento según la prensa y paparazzi españoles, que no se han separado del lugar. Al hogar familiar han llegado regalos, cajas y, sobre todo, personas que se han quedado en la puerta para cantarle el feliz cumpleaños al primogénito de la cantante. En medio de tanto tumulto y algarabía, también llegaba Piqué. Shakira y Milan Shakira junto a su hijo Milan | Credit: IG/Shakira Según el programa de Televisión Española, Plan de tarde, el deportista acudía a la casa de su ex pero su entrada no fue por ahí, sino por el parking de al lado, que no es otro que el de sus padres, vecinos de la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Hubo reencuentro con Shakira en dicho lugar? Eso es algo que, por ahora, no se sabe. Las puertas se cerraron y el momento quedó relegado a la más estricta intimidad. Lo cierto es que ambos padres han podido pasar este día, o al menos parte del mismo, con su pequeño y celebrar con él, cada uno a su manera, este nuevo año que empieza. Milan recibía en casa de su madre a una quincena de amigos que llegaban a partir de las 3.30 de la tarde para festejar a lo grande con él. Los medios españoles aseguran que la colombiana le tenía preparada una fiesta por todo lo alto en la que no faltó detalle. El cariño en la calle también se hizo notar y según la revista Lecturas, Tonino, el hermano de Shakira, ha salido afuera con una gran sonrisa para grabar a la gente allí reunida y posteriormente mostrárselo a la artista, siempre agradecida con los fans.

