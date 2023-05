Shakira y Gerard Piqué, cara a cara en Miami: todos los detalles de su encuentro La expareja volverá a verse las caras, esta vez en el territorio de la artista. ¿Por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales de Shakira vuelven a ser lo que eran, un canto a la vida, a la alegría y a los momentos felices. Desde su llegada a Miami, la artista ha hecho partícipes a sus seguidores de algunos pedacitos de su vida. El más reciente es su baile con las 'no olas' de Miami. Pero ya se las ingenió ella para que se crearan y pudiera dar rienda suelta a una de sus grandes pasiones: el surf. "Si no hay olas, se hacen", escribió con humor. Está en su salsa, rodeada de gente que la quiere. Por su parte, Gerard Piqué hace lo propio y también se ha dejado ver de lo más enamorado con su pareja, Clara Chía. En estos días se ha dado a conocer que el empresario viajará a Miami donde se encontrará con la madre de sus hijos. La razón ha sido compartida por el fotógrafo Jordi Martín en su canal de Youtube. Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: Manuel Queimadelos by Quality Sport Images/Getty Images; Lionel Hahn/Getty Images "Sabemos de buena tinta que Piqué se va para Miami, se va a alojar en un hotel en South Beach, se va a ver con Shakira, entre el día 2 ó 3 (de junio) se va a ver las caras con Shakira en una fiesta escolar que va a tener lugar en el colegio donde van Milan y Sasha", expresó el paparazzi, asegurando que ese viaje rumbo a la Ciudad del Sol es inminente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, compartió que al día siguiente de sucederse los actos escolares de sus pequeños, el exfutbolista viajará de regreso a España con ellos. "Recordemos que Piqué tiene el 70% de las vacaciones escolares a los niños, y el otro 30% le tocará a Shakira", añadió Martín refiriéndose al acuerdo firmado el pasado noviembre. El deportista estará presente en los actos de fin de curso de sus hijos donde, inevitablemente, compartirá espacio con la intérprete. En los últimos días se ha especulado mucho sobre el supuesto malestar de Piqué con la aparición de sus hijos en el video "Acróstico", sin embargo, de momento no hay confirmación alguna de que haya interpuesto acciones legales por dicha situación. Su llegada a Miami es ya un hecho y la expectación, también.

