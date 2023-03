Shakira genera conmoción al publicar esta parte de su entrevista: "Todas para una, una para todas" Su conversación con Enrique Acevedo ha dado la vuelta al mundo. La colombiana ha compartido parte de esa charla y estas han sido las reacciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era, sin duda, la entrevista más buscada del momento y por fin se dio. El elegido para hablar con Shakira fue Enrique Acevedo, presentador del programa En punto. El anuncio de la misma fue toda una sorpresa pues pocos esperaban que la artista hablara de algo tan duro y reciente, al menos de momento. Pero sí lo hizo, y fue con la naturalidad y normalidad con la que la artista siempre afronta las cosas. Tranquila, sonriente, afectada en algunos momentos pero siempre positiva, la intérprete habló de todo en el mejor tono pero sin esquivar nada. La conversación, como era de esperar, ha dado la vuelta al mundo y el recibimiento ha sido apoteósico. Ahora ha sido Shakira quien ha querido compartir parte de ese momento en su perfil con un extracto que resume en 5 minutos lo que ha vivido y sentido todos estos meses. Shakira y Enrique Acevedo Shakira y Enrique Acevedo | Credit: IG/Enrique Acevedo La artista publicó el video y no hicieron falta palabras en la descripción. Quienes sí hablaron alto y claro fueron famosos y anónimos, quienes, en su gran mayoría, se volcaron con la artista con sus mensajes de aliento y apoyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira comparte en este pedacito de su entrevista el amor a sus hijos, sus sueños rotos y su dependencia emocional por mucho tiempo por haber sido una enamorada del amor. Unas declaraciones que no todo el mundo hubiera sido capaz de compartir y revelar tan abiertamente. Shakria El mundo aplaude la entrevista de Shakira | Credit: IG/Shakira "Todas para una y una para todas", expresó Lorena Meritano. "Extraordinaria manera de expresar lo que todos querían escuchar…Bravo, Shakira, porque una madre puede con eso y más y ahora estás, como dices, tú fuerte y dándole fuerza a muchas mujeres", añadió Carolina Sandoval. Y así, una larga lista de comentarios, en su gran mayoría positivos y de agradecimiento por transmitir que, a pesar de que uno se rompa en mil pedazos, "sí se puede" salir adelante y volver a ser feliz.

