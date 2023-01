Se revela el misterio de la frase "yo contigo ya no regreso" de la canción de Shakira ¿Por qué incluyó ese dato la artista? Ahora todo cobra sentido, hay una razón de peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conforme más tiempo pasa, más asuntos salen a la luz sobre Gerard Piqué, Shakira y, sobre todo, su canción junto a Bizarrap. En esta ocasión, otro de los grandes misterios de la sesión #53 podría haber sido revelado y aclarado para los curiosos. Y es que hay una frase que ha dado muchas vueltas y creado muchas conjeturas desde que salió el hit. La línea en cuestión es: "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que me supliques". ¿Quiso decir algo Shakira o fue tan solo fruto de la imaginación? Teniendo en cuenta que casi todo lo expresado en este tema coincide con la vida real, muchos apuntan a que hay algo más detrás de la cita. Shakira ¿Por qué escribió Shakira la frase "yo contigo ya no regreso"? | Credit: Mezcalent De nuevo, el paparazzi especializado en la ruptura más mediática del momento, Jordi Martín, ha confesado que sí podría haber algo muy significativo detrás de las palabras de la artista. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El español contó en exclusiva para El gordo y la flaca que, según fuentes muy fiables y cercanas a la cantante, hubo un intento de regreso entre la pareja. Un hecho que, aunque la pareja jamás ha confirmado, no terminó de salir como esperaban y llevó a la ruptura definitiva. "Lo cierto es que este fragmento sí está dedicado a Piqué. Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que Shakira y Piqué terminan su relación, pero un mes mas tarde, Gerard aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo. Vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos", ha explicado el fotógrafo con detenimiento. Si realmente es como ha compartido Martín, la frase sería otra de las perlitas que Shakira ha dado a conocer al mundo sobre su expareja.

