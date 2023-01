Los paparazzi captan insólito momento en la casa de Shakira, su hermano aclara qué pasó Fotógrafos españoles grabaron un inesperado suceso dentro del hogar de la cantante este sábado que finalmente aclaró su hermano, Tonino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, justo un día después del emotivo mensaje de Shakira en sus redes agradeciendo el éxito de su nuevo tema, la sesión #53 con BZRP, y a todas esas mujeres que se han sentido como ella, ocurría algo inesperado a las puertas de su casa. Los paparazzi que prácticamente viven al pie de su hogar las 24 horas del día para captar cualquier movimiento en falso de la artista, grababan un momento insólito. El programa español de televisión Aruser@s Weekend del canal La Sexta, mostraba el video de lo que se escuchaba a todo volumen en la casa de la artista y durante toda la tarde. Shakira Shakira | Credit: (Photo by David Ramos/Getty Images) Los reporteros han grabado el momento en el que el famoso tema de la cantante sonaba una y otra vez desde el interior de su casa a todo dar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Extrañados, finalmente salieron de dudas de por qué Shakira lo tenía puesto de corrido y a unos decibelios tan altos. Tonino, su hermano, dio las explicaciones necesarias según este programa de entretenimiento. Aseguró que todo esto se debía a que la familia estaba festejando que el tema con Biza fuera el más grande debut de la historia musical en español.

