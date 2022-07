La fiscalía pide 8 años de prisión para Shakira por fraude fiscal La cantante colombiana se enfrenta a esta petición de última hora a la que el Ministerio Fiscal añade, además, una multa de 23.7 millones de euros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas días después de que Shakira rechazara un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y optase por continuar su defensa en un juicio, la fiscalía ha anunciado lo que pide para ella en esta batalla legal. En su escrito de acusación, a la colombiana le solicitan más de ocho años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros por fraude fiscal. Así lo informan los diarios de prensa españoles, El País y ABC, entre otros. La misma acusación sostiene que la artista fue responsable de evasión fiscal al vivir de manera habitual en España, salvo sus salidas puntuales por trabajo, y que no tributó lo que debía en este país. Por el contrario, confirma, empleó unas sociedades con el objetivo, siempre a su entender, de ocultar la cantidad de dinero recibida entre los años 2012 y 2014. Shakira Shakira | Credit: G3/The Grosby Group "La acusada permaneció de manera efectiva en España 242 días en 2012, otros 212 días en 2013 y 243 días en 2014 y se ausentó de este país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 124 días en 2012, 153 días en 2013 y 122 días en 2014", recoge el documento oficial de la fiscalía con el que intenta demostrar que la cantante era residente en España pues superó los 183 días de estancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El supuesto entramado societario que también menciona hace referencia a unos acuerdos que la intérprete pudo haber realizado, siempre asesorada por otras personas capacitadas para ello, "con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados 'Tax Ruling', para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación", lee el escrito. La defensa de Shakira insiste en su inocencia y está formalizando un nuevo escrito a su favor con el fin de demostrar que "nunca permaneció el tiempo exigible según la norma", tal y como ya confirmaron sus abogados en el pasado. Su gabinete deberá presentar la respuesta a la fiscalía en las próximas semanas para rebatir esos 8 años y dos meses de prisión y casi 24 millones de euros de multa que le solicitan a su clienta. Mientras tanto, la ex de Gerard Piqué disfruta de unos días de vacaciones en las paradisíacas playas de México junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La fiscalía pide 8 años de prisión para Shakira por fraude fiscal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.