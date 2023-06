Filtran explosiva declaración de Shakira en la que habla como nunca de Piqué: "Era un loquito" Con total candidez, Shakira habló con el corazón en la mano de su vida con Gerard Piqué en un declaración en los tribunales de Barcelona que acaba de ser filtrada. "Nuestra relación era muy turbulenta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira juzgados Barcelona Shakira saliendo de los juzgados de Barcelona | Credit: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images Pocas veces se ha escuchado a Shakira hablar con tanta candidez y emotividad de su relación con su expareja Gerard Piqué. La colombiana abrió su corazón en una declaración ante los tribunales de Barcelona por su pleito con la Hacienda española que acaba de ser filtrada al diario El País. La cantante habla tanto de cómo conoció al exfutbolista, la decisión de mudarse a Barcelona, las tensiones de pareja que tenían y las dificultades de criar a dos hijos sin abandonar una carrera con enormes exigencias. "Señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio", asegura Shakira en su declaración ante el juez por la causa abierta por las autoridades españolas, que la acusan de haber defraudado $15 millones en impuestos por supuestamente declarar que no residía en España. "En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy", cuenta de los inicios de su relación, tras conocerse en el Mundial de Sudáfrica. "Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más". Como muestra de la pasión que sentía por el catalán, cuenta una anécdota de sus inicios que "es lo más romántico que he hecho en mi vida". "Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex [Antonio de la Rúa]. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard", señala. "Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard". Asegura que la decisión de mudarse a Barcelona, por amor, iba en contra del futuro de su carrera. "No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor". "Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era [la montaña rusa] Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario", agrega. Pese a todo, la pareja optó por seguir adelante con su relación y profundizarla con la llegada de su primer hijo, Milan, en 2013. Asegura que pese a que tenía un contrato en Miami, dio a luz en Barcelona para que el futbolista pudiera estar en el parto porque su club, el FC Barcelona, no le hubiera dado permiso para ausentarse en plena temporada. En la declaración también aborda las dificultades que pasó para conciliar la maternidad con su carrera. "Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas. Para Gerard esto era un motivo de discusión". La barranquillera sostiene que fue tras el nacimiento de su segundo hijo, Sasha, que decidió finalmente fijar su residencia en Barcelona. Además, su primogénito para entonces ya iba a la escuela. "Escolarizamos a Milan y las cosas cambian. En este momento somos una familia consolidada, aunque nunca seremos una pareja completamente convencional". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira también lamenta el daño a su reputación que le ha causado la acusación de la fiscalía española, que ha pedido una pena de cárcel de ocho años y una multa de $24 millones. Asegura que la artista declaró no residir en España entre 2011 y 2014 para evitar pagar impuestos, mientras que la acusada sostiene que en esos años aún no vivía permanentemente en el país pese a su relación con Piqué. Ahora se entiende mejor lo de "me dejaste de vecina a la suegra y con la deuda de Hacienda" de su tema con Bizarrap.

