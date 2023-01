Fans la emprenden con el padre de Piqué al grito de "Shakira, Shakira, Shakira" Los fans de Shakira la han emprendido contra el padre del exfutbolista, que no descansa desde que apareció la Sesión #53 con Bizarrap. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de Shakira no han dejado de acompañarla desde que lanzó su canción como una especie de catarsis de su relación con Gerard Piqué. Por eso ahora también la han emprendido contra el padre del exfutbolista al ritmo de la Sesión #53 con Bizarrap. Según afirmó la agencia Europa Press, este lunes Joan Piqué llegó a la transmisión de la Kings League que organiza su hijo y fue abucheado por los fans de la colombiana. Los videos difundidos muestras a un grupo de personas cantando la nueva canción de Shakira, mientras su exsuegro avanza en su auto. "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", se les oye decir. También gritan al unísono: "Shakira, Shakira, Shakira". Gerard Piqué, Shakira y Joan Pique Gerard Piqué, Shakira y Joan Pique | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Incluso al verlo llegar en un Renault le dijeron: "¿Y el Twingo? ¡Tiene un Rolex!". En todo momento el padre de Piqué se mantuvo serio, sin bajar las ventanillas del auto, hasta que despareció del foco público. Aunque ni Joan Piqué ni su esposa Montserrat Bernabéu se han expresado sobre la canción, lo cierto es que ya muchos saben que la buena relación que antes tenían con Shakira ya no existe. Incluso las periodistas de Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, afirmaron que el progenitor de Piqué habría usado su perfil de WhatsApp para reaccionar, con humor, a la canción de Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dijeron, Joan habría colgado en su estado una foto de la famosa película de Kevin Costner, Bailando con lobos, acompañada de la frase "Bailando con lobas", que muchos tomaron como una referencia a las líneas de la Sesión #53 en la que la colombiana asegura que "una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú."

