¿Es Gerard Piqué la rata de "Copa vacía"? Shakira por fin saca a todos de dudas La artista ha compartido unas palabras donde cuenta con detalle el verdadero significado de su nueva canción junto a Manuel Turizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira habla del significado de "Copa vacía" | Credit: Twitter/IG Shakira Que Shakira comparta sus sentimientos en una canción, no es algo que venga de ahora. Siempre, a lo largo de su carrera y sus vivencias, ha transmitido cómo se siente de forma transparente. Más de dos décadas después, la intérprete que acaba de presumir cuerpazo y alegría en Costa Rica, sigue haciéndolo. Es, como ha compartido en más de una ocasión, un canal donde fluyen las emociones. La pregunta que se han hecho muchos estos días es: ¿está "Copa vacía" basada en hechos reales y Gerard Piqué es la rata que sale en el video? La cantante colombiana ha sacado a todos de dudas en un mensaje dirigido a sus fans donde habla de la verdadera interpretación de este nuevo hit, con el que ha vuelto a batir récords en apenas 24 horas de su estreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida porque muchos saben que estoy en camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas, y finalmente regresa a su hábitat", dijo en este audio publicado en el perfil Rastreando famosos. Si bien sus palabras se podrían aplicar a la decepción y el gran dolor vivido en los últimos tiempos con el que fue su pareja, Piqué, al que los seguidores han identificado como ese animal, Shakira ha preferido quitar hierro al asunto. "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto. Ojalá disfruten de esta canción, de este video y de Manuel Turizo, que es lo máximo", concluyó satisfecha por el trabajo bien hecho la artista, una de las más BELLAS en la nueva edición de People en Español. Lo demás, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí resaltó fue, por encima de todo, estar en dirección a su corazón y esencia.

