El padre de Gerard Piqué en boca de todos tras su reacción a la canción de Shakira Parece que el futbolista no ha sido el único de su familia que ha opinado del tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El más grande debut de la historia de la música en español. A sus 45 años, Shakira ha batido un récord mundial con su tema más personal. Los sentimientos reales y esa "catarsis" han convencido al público, cuya respuesta es histórica. En medio de esta celebración, las reacciones siguen dándose cita en redes y fuera de ellas. Muchas son las mujeres que se han sumado al "desahogo" sincero de la colombiana para celebrar su empoderamiento y libertad para decir las cosas. Pero, como suele ocurrir en estos casos, también hay quien no se ha mostrado tan de acuerdo o, de alguna manera, ha recurrido a la burla. El primero, Gerard Piqué, quien poco después del éxito mundial de su ex, hacía alusión a la marca de relojes Casio asegurando que duran "toda la vida". Ahora parece que otro miembro de su familia, su padre Joan Piqué, podría haber optado también por el humor negro para opinar sobre el hit de su exnuera. Shakira Shakira junto a Gerard Piqué y el que fue su suegro | Credit: (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) Según las periodistas y expertas en el tema Shakira-Piqué en España, las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, el progenitor del futbolista habría usado su perfil de WhatsUp para reaccionar, con humor, a la canción del momento. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, habría colgado en su estado una foto de la famosa película de Kevin Costner, Bailando con lobos, acompañada de la frase 'Bailando con lobas'. Una referencia clara a las líneas de Shak en la Sesión #53 donde asegura que "Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú." Gerard Piqué Gerard Piqué, arropado por sus padres | Credit: AFP PHOTO / LLUIS GENE (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP via Getty Images) El programa español de Antena 3 de la periodista Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsoles, también hacía referencia a este gesto del patriarca asegurando que, entre tanto ruido mediático, un poco de humor siempre se agradece. "Aplicando el sentido del humor como mínimo", resaltó.

