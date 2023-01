Amiga de la familia de Piqué revela el supuesto calvario que estaría viviendo la exsuegra de Shakira Una amiga de Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué, asegura que la exsuegra de Shakira vive una pesadilla tras la separación de su hijo y la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué la familia del exfutbolista está viviendo un calvario, asegura una fuente cercana. María, una amiga de la familia de Piqué, habló con el programa español Cuatro al día. "Está durando todo esto demasiado. ¿Cómo quieres que esté la familia? Hay cosas que son injustas", dijo esta amiga de los exsuegros de Shakira. María asegura que Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué, a quien Shakira menciona en su canción con Bizarrap, es "la mejor suegra que he llegado a conocer yo". Esta amiga de la exsuegra de la cantante colombiana asegura que es una abuela dedicada a sus nietos Sasha y Milan. "Cuando Shakira se iba a sus conciertos los cuidaba Montse. Ella no abrirá la boca, esto lo os digo yo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira, Joan Pique y Montserrat Bernabeu Shakira, Joan Pique y Montserrat Bernabeu | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images La amiga de la familia de Piqué asegura que las críticas a los exsuegros de Shakira no son justas. "No sé lo que tienen que pensar estos abuelos con lo que han cuidado a los niños", añadió. María reveló además que la abuela de Gerard Piqué tuvo una crisis de salud. "He preguntado por ella. De todo esto no sabe nada, no tiene por qué porque es muy mayor, estaba enfermita y está mejor", dijo esta fuente cercana.

