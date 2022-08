¡Shakira sigue de parranda y bien lejos de Piqué! Así la pasó en el estadio de los Dodgers con sus hijos Shakira y sus hijos fueron a ver a los Dodgers en su paso por Los Ángeles. ¡Y la pasaron increíble! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira con sus hijos en el Dodger Stadium Shakira con sus hijos en el Dodger Stadium | Credit: Michael Owens/Getty Images ¡Shakira se ha vuelto a ir bien lejos de Gerard Piqué! Desde que hace un par de meses anunciaran su separación, la cantante ha estado disfrutando a lo grande del verano en compañía de sus hijos Milan y Sasha. ¡Y como buenos fanáticos del deporte no podían dejar de ir a ver a los Dodgers en su paso por Los Ángeles! Tras haber pasado unos días increíbles en Los Cabos, México, Shakira y sus hijos se han llegado a los Estados Unidos, en medio de los rumores que afirman que la cantante estaría valorando la posibilidad de abandonar Barcelona e irse a asentar en Miami. Shakira con sus hijos en el Dodger Stadium Shakira con sus hijos en el Dodger Stadium | Credit: Michael Owens/Getty Images Como Sasha y Milan son dos niños que tienen pasión por el deporte, ya que su padre es futbolista, su mamá no duda en complacerlos. Recordemos que el mayor de los hermanos practica béisbol. Shakira con sus hijos en el Dodger Stadium Shakira con sus hijos en el Dodger Stadium | Credit: Michael Owens/Getty Images Por eso su madre los llevó a ver un partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington, en el Dodger Stadium el pasado 27 de julio. Luego del juego, los niños y la cantante se tomaron fotos con algunos de los peloteros en medio del terreno, algo que se ve que disfrutaron muchísimo. "Gracias a los Dodgers por hacer que mis hijos se sientan como en casa", dijo la colombiana en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evidentemente Shakira valora mucho el tiempo que pasa con sus pequeños, en medio de una situación tan delicada. Primero ha estado atravesado la separación de Piqué por una supuesta infidelidad con una chica de 22 años, luego la batalla legal que enfrenta, donde las últimas noticias dieron a conocer que la fiscalía solicita más de ocho años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros por fraude fiscal para la cantante.

