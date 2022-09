Tras el anuncio de su separación, Shakira está de regreso ¿qué sucedió? Luego de mantenerse alejada del ojo público, Shakira se pronuncia públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de junio de 2022, se dio a conocer la separación de Shakira y Gérard Piqué tras más de un década de relación sentimental y dos hijos en común, Milan y Sasha. Ha partir de entonces, la cantante se ha mostrado hermética y alejada de los medios de comunicación con el fin de evitar pronunciarse al respecto. Hace unos días, se reportó que los trámites legales entre ambos han iniciado; incluso, ya es pública la relación que el futbolista mantiene con una joven española. Ahora, Shakira está de regreso y hace una declaración pública con motivo de la nominación que recibió a los Latin Grammy por el tema "Te felicito", el cual, justamente, se ha asegurado está dedicado al deportista, y que grabó en colaboración con Rauw Alejandro. "Gracias por esta nominación a los Grammy y te felicito Rauw. Un besito", mencionó Shakira en un video que posteó en una historia de su cuenta de Instagram. En dicho audiovisual, la intérprete de "Hips don't lie" porta unos grandes anteojos de sol, muestra el cabello recogido; además, porta una blusa negra y una chaqueta en color blanco con detalles negros. "Latin Grammy 2022. Rauw Alejandro", se puede leer. Shakira Credit: Samir Hussein/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el corto clip, la también compositora de origen colombiano se muestra tranquila y siempre sonriente. Concluye enviando un beso con la mano. Shakira Al parecer, con esta aparición Shakira comienza a retomar sus compromisos profesionales. Aunque de momento se desconoce si estará presente en los Latin Grammy. Mientras tanto, deberá continuar los asuntos judiciales con Gérard Piqué.

