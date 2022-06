Shakira muy guapa entregando pizza en la escuela de sus hijos: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira hace una entrega especial de pizza para su hijo y sus compañeros de clase Credit: Photo © 2022 G3/The Grosby Group La colombiana sigue adelante a pesar de su sorpresiva separación: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Shakira Shakira hace una entrega especial de pizza para su hijo y sus compañeros de clase Credit: Photo © 2022 G3/The Grosby Group La cantante colombiana hizo una entrega especial de pizza para su hijo y sus compañeros de clase en la escuela, en Barcelona. La intérprete de "Te felicito" parecía estar de buen humor, a pesar de su sorpresiva separación del futbolista Gerard Piqué después de 12 años de relación. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anahí y Karol G Anahí y Karol G interpretan juntas "Sálvame", tema que hiciera famoso la ex RBD, en el concierto que la colombiana ofreció en la Arena Ciudad de México Credit: Mezcalent Las cantantes interpretaron juntas "Sálvame", tema que hiciera famoso la ex RBD, en el concierto que la colombiana ofreció en la Arena Ciudad de México y que marcó el regreso a los escenarios de la mexicana después de once años de ausencia. 2 de 6 Ver Todo Karol G Anahí y Karol G interpretan juntas "Sálvame", tema que hiciera famoso la ex RBD, en el concierto que la colombiana ofreció en la Arena Ciudad de México Credit: Mezcalent Al terminar, ambas artistas lloraron y se abrazaron al ser conscientes del sueño que acababan de vivir y hacer vivir a los demás. 3 de 6 Ver Todo Anuncio J Balvin J Balvin se ve a la moda mientras pasea a su hijo en carriola en Nueva York Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El cantante y rapero colombiano luciendo un colorido atuendo mientras daba un paseo con su hijo en el vecindario Soho de Nueva York. 4 de 6 Ver Todo Madonna Madonna luce increible con shorts , medias de red y top Balenciaga para cenar con su amigo el fotógrafo Roberto Gomes en The Nice Guy Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante llegó a un restaurante en Los Ángeles acompañada de un misterioso hombre y luciendo unos coloridos pantalones cortos y top de Balenciaga. 5 de 6 Ver Todo Neymar Neymar y su novia, Bruna Biancardi, disfrutan de una tarde de playa en Miami Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El futbolista mostró su cuerpo esculpido mientras disfrutó de un día en la playa de Miami. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

