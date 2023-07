¡Shakira enciende las redes con un sensual y travieso video! La cantante se mostró más feliz, alegre y coqueta que nunca, derrochando risas y sacando los colores a Manuel Turizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira, feliz, traviesa y picarona | Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group London Es su momento y Shakira está decidida a vivirlo a todo dar. Además de lucir cuerpazo y felicidad por igual, también desborda picardía. La artista, que se encuentra en plena promoción de su nuevo tema "Copa vacía", junto a su compatriota Manuel Turizo, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas para bien. Su nuevo video continúa acumulando visualizaciones en Youtube (ya suman 15 millones), y esto parece no tener fin. Junto a su compañero de tema, protagonizaron un momento incendiario en las redes que empezó con muchas risas y con la emoción de dos niños, y concluyó con una Shakira cautivando con su carácter travieso y gran naturalidad. Haciendo honor al título de su single, ambos se taparon los ojos para llenar una copa vacía, cada uno la suya. Y así, a ciegas, debían verter el agua a ver quién de los dos lograba echarla dentro de la copa. El momento fue épico y con final inesperado. "Vamos a jugar a 'lléname la copa'", escribió Shakira de lo más cómica. El reto consiste en precisamente eso, tratar de llenar una copa vacía pero, ¡con un antifaz en los ojos! El momento fue de lo más gracioso y se ganó una lluvia de comentarios cariñosos y aplausos por parte de sus seguidores en Instagram quienes, siempre al tanto de todo, no obviaron la expresión de la artista al caérsele el agua encima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'Me estoy mojando toda, ¡me estoy mojando toda, Manuel!", dijo de forma cándida primero, y más consciente y graciosa después. Muchos de los que vieron el video comentaron esta jugada haciendo hincapié en lo feliz, sensual y viva que está la artista. "Volvió a vivir", "Aquí todos nos mojamos con Manuel, querida Shak", "Todos quedamos mojados", "Qué alegría verla feliz y espontánea", escribieron tan solo algunos. ¿Será que se viene challenge con esta escena?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Shakira enciende las redes con un sensual y travieso video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.