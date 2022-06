Muy delgada y en shorts, Shakira intenta volver a la normalidad Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: G3/The Grosby Group La cantante fue captada a las afueras del cole de sus hijitos en Barcelona en medio de la tormenta que se ha formado por su separación de Gerard Piqué. Además: Fotos de la boda de Britney Spears y Machine Gun Kelly ¡usa pendiente de jeringuilla! , ¡míralos! Empezar galería En la turbulencia Shakira Credit: G3/The Grosby Group La cantante Shakira fue captada a las afueras del cole de sus hijitos en Barcelona en medio de la tormenta que se ha formado por su separación de Gerard Piqué. Con figura y rostro delgados la cantante afrenta a la polémica mientras intenta retornar a la normalidad. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Fuerza de madre Shakira con sus hijos Credit: G3/The Grosby Group Según fuentes en España la colombiana prepararía un cambio total de vida que incluiría una mudanza con sus hijos a Miami, FL., lo cual podría dar inicio a una batalla legal entre ella y el padre de los niños. 2 de 8 Ver Todo Tal para cual Megan Fox y Machine Gun Kelly Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Los que no dejan de presumir su amor son Megan Fox y su prometido el rockero Machine Gun Kelly, a quienes vimos acaramelados afuera de un restaurante italiano en Manhattan. ¡Ojo al arete de jeringuilla del músico! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pura vida Cardi B, Offset Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en West Hollywood captamos felices de la vida a Cardi B y a su marido Offset de compras por una tienda muy elegante, ¡qué tal el gorrito de la cantante! 4 de 8 Ver Todo ¡Felicidades! Britney Spears, Sam Asghari Credit: Backgrid/The Grosby Group En Westlake, California captamos a un estupefacto Sam Ashgari a bordo del Rolls Royce que abordó con su ahora esposa, Britney Spears, tras su íntima boda que estuvo repleta de celebridades. 5 de 8 Ver Todo Todos con Britney Madonna en la boda de Britney Spears Credit: Mega/The Grosby Group Madonna fue una de las celebridades que acompañaron a Britney en el día más feliz de su vida. Posteriormente se le vería besando en la boca a la novia para reproducir el famoso beso que ambas se dieron en los premios MTV del 2003. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rock Star Demi Lovato Credit: Splash News/The Grosby Group Y la que está de regreso es la mexicoamericana Demi Lovato a quien captamos con este lookazo rockero en Times Swuare para presentar su nuevo disco que se titula Skin of My Teeth, ¡wow! 7 de 8 Ver Todo ¡Abur! Britney Spears, Sam Asghari boda Credit: Backgrid/The Grosby Group El Rolls de Britney huyendo del lugar de la boda. Por cierto que no todo fue miel sobre hojuelas, pues este viernes se supo que su exmarido se coló al lugar donde se celebró la ceremonia y fue arrestado por allanamiento y otros cargos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Muy delgada y en shorts, Shakira intenta volver a la normalidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.